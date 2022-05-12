Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе в четверг после 15:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столицу придут кратковременные дожди, местами сильные, и гроза, сообщается на сайте столичного МЧС РФ.
Также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве после 15:00 Ожидается, что непогода, связанная с атмосферным фронтом, сохранится до конца четверга, 12 мая.
В связи с этим спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать резких маневров, поскольку грозы ухудшают видимость на дороге. Также не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев.
"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.
Ранее центр погоды "Фобос" предупредил о том, что в вечерние часы в Москве ожидается сильный дождь с грозой, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.
Кроме того, Гидрометцентр продлил до вечера четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует в связи с сильным ветром и грозой.
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой
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