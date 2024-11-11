Москва заключила 22 офсетных контракта на развитие производства. Это самый высокий показатель в стране. Город делает заказ, а поставщики получают крупный контракт. Уже 8 лет это позволяет обеспечивать столицу самым необходимым и по приемлемым ценам.

Столичная погода вернулась к климатической норме. Сейчас ее определяет антициклон, а потому в городе пока без осадков, объясняют синоптики.

В Бутырском районе жители нескольких многоэтажек ведут борьбу с ночным клубом. Люди жалуются на громкую музыку до утра, шумную толпу и непристойное поведение гостей заведения.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.