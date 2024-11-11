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Новости

11 ноября, 21:00

Экономика

Москва заключила 22 офсетных контракта на развитие производства

Москва заключила 22 офсетных контракта на развитие производства

Новости часа: более 130 гектаров земли в ТиНАО получили инвесторы с начала года

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Новости часа: московские ученые разработали 10 медицинских фантомов для обучения врачей

Москва заключила 22 офсетных контракта на развитие производства

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В Москве начался сезон распродаж

Москва заключила 22 офсетных контракта на развитие производства. Это самый высокий показатель в стране. Город делает заказ, а поставщики получают крупный контракт. Уже 8 лет это позволяет обеспечивать столицу самым необходимым и по приемлемым ценам.

Столичная погода вернулась к климатической норме. Сейчас ее определяет антициклон, а потому в городе пока без осадков, объясняют синоптики.

В Бутырском районе жители нескольких многоэтажек ведут борьбу с ночным клубом. Люди жалуются на громкую музыку до утра, шумную толпу и непристойное поведение гостей заведения.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикагородвидеоСветлана Ключникова
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