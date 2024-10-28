"Торги Москвы": участки на продажу под ИЖС

Город выставил на торги более полусотни участков, предназначенных для строительства частных домов. Они расположены в ТиНАО, а также на востоке столицы.

На каких условиях их можно приобрести и как это сделать? Насколько востребованы у москвичей участки под ИЖС? Какие нюансы нужно учитывать, приобретая их на городском аукционе? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.