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28 октября, 15:40

Город

"Торги Москвы": участки на продажу под ИЖС

"Торги Москвы": участки на продажу под ИЖС

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Город выставил на торги более полусотни участков, предназначенных для строительства частных домов. Они расположены в ТиНАО, а также на востоке столицы.

На каких условиях их можно приобрести и как это сделать? Насколько востребованы у москвичей участки под ИЖС? Какие нюансы нужно учитывать, приобретая их на городском аукционе? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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