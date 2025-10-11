Форма поиска по сайту

11 октября, 11:30

Экономика

АО "Мосгаз" представило линейку инновационного оборудования на форуме в Санкт-Петербурге

Производство сладостей в Москве выросло на 25% за несколько месяцев

На международном газовом форуме, который завершился в Санкт- Петербурге, АО "Мосгаз" представило линейку инновационного оборудования.

Среди экспонатов – дисковые затворы, автоматизированные запорные устройства и фильтры для защиты оборудования от механических примесей. Производственная площадка столичного газового хозяйства на базе управления "Моспромгаз" включает полный цикл создания газораспределительного оборудования – это современные лазерные и прокатные станки, сварочно-сборочное оборудование, линия порошковой окраски и подъемные механизмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

