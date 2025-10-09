Форма поиска по сайту

09 октября, 07:00

Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 6%

Объем промышленного производства в Москве увеличился почти на 6% по итогам восьми месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее динамичный рост показали выпуск одежды, текстиля, химической продукции, фармацевтических субстанций и электрооборудования.

В настоящее время в столице работает более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч сотрудников. Ежегодно в городе открывается около 150 новых технологичных компаний, что способствует дальнейшему развитию промышленного комплекса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

