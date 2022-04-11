Эксперт рассказал, когда экономика России вернется к траектории роста

В Центробанке заявили, что снижение экономики России неизбежно, но она все же вернется к траектории роста. Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда это может произойти.

Он также сообщил, какая перспектива у нефти в ближайшем будущем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.