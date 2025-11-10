10 ноября, 14:40События
Москвичам рассказали о грядущих изменениях в налоговой системе
Правительство РФ готовит масштабную налоговую реформу, которая должна вступить в силу с 2026 года. Предполагаемые изменения затронут ключевые аспекты налоговой системы, оказав влияние как на крупные корпорации и малый бизнес, так и на рядовых граждан.
Как планируемое увеличение ставки НДС до 22% скажется на ценах и прибыльности бизнеса? Что ждет предпринимателей в связи со снижением порога для применения УСН и патентной системы до 10 миллионов рублей? Каковы последствия возможной отмены льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого предпринимательства? Какие перспективы ждут режим налога на профессиональный доход для самозанятых?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- налоговый бизнес-консультант Ирина Юрьева;
- эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов;
- руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ Светлана Беляева.