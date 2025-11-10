Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году в России. В этом случае цена за 1 килограмм приблизится в среднем к 1,5 тысячи и 10 тысячам рублей соответственно. Об этом сообщили в университете имени Г. В. Плеханова.

При этом на начало октября средние потребительские цены на рыбу лососевых пород были на 17% выше, чем в 2024 году. На стоимость этой продукции влияют сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы.

