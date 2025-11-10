Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 18:15

Экономика

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году в России

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году в России

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему российские банки не снижают ставки по ипотеке

"Деньги 24": до 5% квартир в новостройках Москвы сдаются в аренду без отделки

"Деньги 24": в столичных банках начался сезон новогодних акций по вкладам

"Деньги 24": россияне стали реже покупать бытовую технику у крупных ретейлеров

"Деньги 24": россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов в октябре

Мировые эксперты спрогнозировали падение американского доллара

Один из крупнейших ретейлеров электроники сообщил о падении продаж в России

В России впервые сократилось количество кредитных карт у населения

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году в России. В этом случае цена за 1 килограмм приблизится в среднем к 1,5 тысячи и 10 тысячам рублей соответственно. Об этом сообщили в университете имени Г. В. Плеханова.

При этом на начало октября средние потребительские цены на рыбу лососевых пород были на 17% выше, чем в 2024 году. На стоимость этой продукции влияют сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаедавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика