Более 200 предприятий пищевой промышленности представили продукцию на "Продэкспо–2023"

Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице. Выставка объединила более 200 отечественных предприятий пищевой промышленности. Компании представили свою продукцию и рассказали о достижениях и текущей ситуации на рынке.

Также компании сообщили о ситуации с упаковками, ведь в результате санкций в России возник дефицит подобных материалов. Теперь ситуация изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.