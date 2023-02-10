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Новости

10 февраля, 19:30

Экономика

Более 200 предприятий пищевой промышленности представили продукцию на "Продэкспо–2023"

Более 200 предприятий пищевой промышленности представили продукцию на "Продэкспо–2023"

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Предприятия пищевой промышленности представили свою продукцию на выставке "Продэкспо–2023"

Московские производители представили свою продукцию на "Продэкспо-2023"

Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице. Выставка объединила более 200 отечественных предприятий пищевой промышленности. Компании представили свою продукцию и рассказали о достижениях и текущей ситуации на рынке.

Также компании сообщили о ситуации с упаковками, ведь в результате санкций в России возник дефицит подобных материалов. Теперь ситуация изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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