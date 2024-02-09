Сын уральского миллиардера признан банкротом из-за долга в 57 млн рублей

Сын уральского миллиардера Сергея Шмотьева – Александр – стал банкротом из-за долга в 57 миллионов рублей. По документам из суда, он работает на заводе "Алтайский химпром" за 17 тысяч рублей в месяц. Также у него есть два гаража в Екатеринбурге и мотоцикл.

Почти 60 миллионов рублей Шмотьев задолжал в процессе банкротства компании "ФОРЭС-Химия", где у него основной пакет акций. В 2023 году силовики провели обыски в офисах компании в Екатеринбурге, в Сухом Логу, Асбесте и Каменск-Уральском.

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