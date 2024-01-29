ФНС предупредила о рассылке мошенниками писем от лица налоговой

О новой схеме обмана, которую используют злоумышленники, рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС). Речь идет о подложных электронных письмах, которые приходят гражданам от имени службы. В них просят пройти дополнительную проверку и предоставить документы.

Мошенники предлагают обратиться к "назначенному инспектору" и грозят заморозкой счетов. Как отметили в ФНС, они не имеют отношения к подобным письмам, а также к звонкам, где граждан просят оплатить налоги онлайн.

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