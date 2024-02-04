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04 февраля, 09:15

Экономика

Россиянам рассказали об изменениях получения социального налогового вычета

Россиянам рассказали об изменениях получения социального налогового вычета

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Получить социальный налоговый вычет стало проще. Теперь при его оформлении вместо пакета документов достаточно предъявить справку об оказании услуг.

Таким образом, расходы на фитнес-клуб, бассейн или спортивную секцию можно частично компенсировать. Также увеличились лимиты – с 120 до 150 тысяч рублей в год.

По новым нормам налоговый вычет предоставляется без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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