Россиянам рассказали об изменениях получения социального налогового вычета

Получить социальный налоговый вычет стало проще. Теперь при его оформлении вместо пакета документов достаточно предъявить справку об оказании услуг.

Таким образом, расходы на фитнес-клуб, бассейн или спортивную секцию можно частично компенсировать. Также увеличились лимиты – с 120 до 150 тысяч рублей в год.

По новым нормам налоговый вычет предоставляется без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.