В РФ увеличится сумма вычета из налога с 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Со следующего года в России увеличится размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на юриста Елену Килинкарову.

Эксперт рассказала, что во время исчисления НДФЛ в рамках социального налогового вычета граждане России имеют возможность вернуть часть расходов за лечение, обучение и фитнес.

Общий доход учитываемых социальных налоговых вычетов с 2024-го вырастет до 150 тысяч рублей, уточнила Килинкарова. По ее словам, максимум можно будет вернуть 13% от 150 тысяч в год (19 500 рублей).

Ранее стало известно, что рост ключевой ставки Центробанка РФ с 15 до 16% не скажется на налоге, который взимается с дохода от вкладов россиян по итогам 2023 года. Это связано с тем, что лимит (необлагаемый налогом) рассчитывается как 1 миллион рублей, который умножается на самый высокий показатель ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.

"Деньги 24": российские банки подготовили традиционные новогодние акции по вкладам