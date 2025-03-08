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08 марта, 10:00

Экономика

Рост цен на букеты обогнал инфляцию в два раза

Рост цен на букеты обогнал инфляцию в два раза

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Накануне Международного женского дня цены на букеты выросли вдвое быстрее инфляции. Несмотря на это, флористы фиксируют ажиотажный спрос. Кондитеры также сообщают о подорожании шоколада, конфет и пирожных.

На этой неделе почти 4 миллиона россиян воспользовались новым законом о самозапрете на кредиты. Это позволяет гражданам временно ограничить возможность оформления новых займов, чтобы избежать излишней долговой нагрузки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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