Рост цен на букеты обогнал инфляцию в два раза

Накануне Международного женского дня цены на букеты выросли вдвое быстрее инфляции. Несмотря на это, флористы фиксируют ажиотажный спрос. Кондитеры также сообщают о подорожании шоколада, конфет и пирожных.

На этой неделе почти 4 миллиона россиян воспользовались новым законом о самозапрете на кредиты. Это позволяет гражданам временно ограничить возможность оформления новых займов, чтобы избежать излишней долговой нагрузки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.