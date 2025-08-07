Форма поиска по сайту

07 августа, 12:15

Экономика

Экономический обозреватель рассказал о реакции рынков на встречу Путина и Уиткоффа

Экономический обозреватель рассказал о реакции рынков на встречу Путина и Уиткоффа

Новости мира: в США вступили в силу новые торговые тарифы

Более 3,5 млн кредитных страховок аннулировали в России за квартал

Система международных расчетов в России разрушилась из-за санкций

Банк России выявил более 4 тыс мошеннических проектов за шесть месяцев 2025 года

Финансовая грамотность 2025. Как выбрать систему налогообложения

Эксперты рассказали о новых способах международных расчетов

Курс доллара не поменялся на фоне прилета спецпосланника президента США Уиткоффа в Москву

В России могут ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке

Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки в России до 14–15%

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках. По его словам, последний практически не отреагировал на встречу Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа 6 августа, а также на заявления президента США Дональда Трампа.

Сейчас курс доллара остается в районе 80 рублей. Тем временем цена на нефть составила 67,22 доллара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикаполитикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕвгений Беляков

