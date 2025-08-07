Экономический обозреватель рассказал о реакции рынков на встречу Путина и Уиткоффа

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках. По его словам, последний практически не отреагировал на встречу Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа 6 августа, а также на заявления президента США Дональда Трампа.

Сейчас курс доллара остается в районе 80 рублей. Тем временем цена на нефть составила 67,22 доллара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.