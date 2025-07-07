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07 июля, 11:30

Экономика

Индекс Мосбиржи снизился почти на 1%

Индекс Мосбиржи снизился почти на 1%

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Индекс Московской биржи опустился почти на 1%. Как объясняют аналитики, одной из причин снижения стало закрытие так называемых "дивидендных гэпов": инвесторы, попав в реестр акционеров для получения дивидендов, начали продавать акции, что привело к коррекции рынка.

Курс рубля к доллару составляет 78 рублей 50 копеек. Однако в ближайшие два-три месяца ожидается уход курса в диапазон 85–90 рублей за доллар. Основной фактор – возможное снижение ключевой ставки и ослабление фундаментальных причин для укрепления рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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