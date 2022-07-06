В Гознаке рассказали, когда новая 100-рублевая банкнота сможет заменить старую

Новые сторублевые купюры планируют запустить в массовый оборот через 1,5–2 года. Об этом сообщил Гознак. И там даже показали, как печатают купюры.

Перед запуском Центробанк должен проверить готовность системы работать с банкнотой. Глава Гознака Аркадий Трачук также рассказал, что срок службы новой купюры будет больше.

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