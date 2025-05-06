В России могут увеличить лимит покупок в рассрочку без проверки кредитной истории

Организация "Общественная потребительская инициатива" предложила повысить лимит на покупки через сервисы "покупай сейчас, плати потом", передают СМИ.

Они взимают с продавцов комиссию 1–2%, что ниже банковских ставок, делая рассрочку выгодной альтернативой. Однако обязательная передача данных в бюро кредитных историй может замедлить развитие этого рынка.

Сейчас в Госдуме обсуждают увеличение порога с 15 до 50 тысяч рублей. Действующий лимит покрывает только мелкие траты и исключает важные категории, такие как медицина или туризм. В Центробанке отмечают, что передача данных в бюро кредитных историй поможет контролировать задолженность и снизить риски.

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