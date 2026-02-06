Россиянам потребуется 155 зарплат для покупки однокомнатной квартиры в Москве

Россиянам потребуется 155 зарплат, чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве. Аналитики рассматривали вторичный рынок жилья и зарплату покупателя в 100 тысяч рублей.

По словам экспертов, ради совершения такой покупки придется 13 лет ничего не есть, не пить и ни на что не тратиться. В среднем по России придется откладывать 72 тысячи рублей в месяц 6 лет.

