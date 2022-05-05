Производитель кофе Paulig продал свой бизнес в РФ

Финская компания, выпускающая кофе под известным брендом Paulig, продала свое российское подразделение частному инвестору. Об этом говорится в специально опубликованном заявлении.

В России у компании был собственный завод по обжарке кофе в Тверской области, на котором работает около 200 человек. Его новым владельцем стал индийский бизнесмен Викас Сои, глава другого крупного кофейного производителя. Сумма сделки не разглашается.

Финский Paulig, по сути, забирает из страны только само название и оригинальную рецептуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.