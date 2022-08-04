Новости последнего часа: Минпромторг дополнил список параллельного импорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпромторг дополнил список параллельного импорта парфюмерии и косметики новыми брендами. При этом ведомство исключило из списка Renault.

Пропавших во время пожара на складе Ozon нет, связь установили со всеми сотрудниками. Такое заявление сделали в оперативном штабе.

Посетителей эвакуировали из Третьяковской галереи из-за сообщения о "минировании". Работу музея приостановили до 19:00.

