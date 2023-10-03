ЦБ предложил кратно повысить штрафы для банков за обман потребителей

Российским банкам может недешево обойдись навязывание россиянам услуг. Финансовый регулятор предложил кратно увеличить штрафы за сервис "в нагрузку", сообщила газета "Известия".

Так, россияне массово жалуются на обман при оформлении займов. Еще клиенты указали на скрытую страховку, при этом люди не понимают, что одобряют эту услугу через SMS-подтверждение.

Еще весной Центробанк выявил ряд нарушений, особенно в процессе онлайн-кредитования. Осенью кредитные организации проверят повторно. Если нарушения выявят вновь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала принять жесткие меры.

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