Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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02 мая, 08:00

Общество

Правительство РФ заявило о планах решить вопрос с теневой занятостью

Правительство РФ заявило о планах решить вопрос с теневой занятостью

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В правительстве заявили, что планируют помочь налоговикам. Всерьез взяться решили за зарплаты в конвертах.

Так называемый "скрытый" фонд оплаты труда, то есть доля зарплат, которые выдаются сотрудникам на руки и не проходят через налоговую отчетность, в данный момент находится на минимальном уровне. Десять лет назад этот показатель колебалась на отметки 24–27%. А в 2022 году он опустился до 19,5%.

Будут ли стимулы для тех, кто захочет выйти из "серой" зоны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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