Правительство РФ заявило о планах решить вопрос с теневой занятостью

В правительстве заявили, что планируют помочь налоговикам. Всерьез взяться решили за зарплаты в конвертах.

Так называемый "скрытый" фонд оплаты труда, то есть доля зарплат, которые выдаются сотрудникам на руки и не проходят через налоговую отчетность, в данный момент находится на минимальном уровне. Десять лет назад этот показатель колебалась на отметки 24–27%. А в 2022 году он опустился до 19,5%.

Будут ли стимулы для тех, кто захочет выйти из "серой" зоны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.