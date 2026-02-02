Форма поиска по сайту

02 февраля, 07:30

Экономика

В России может появиться лимит на внесение наличных на счет через банкоматы

Проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс производителей

Рюмочная в районе Зюзино прекратило работу

Россияне в 2025 году впервые за семь лет взяли менее миллиона ипотек

Обувь для космоса производят в городском технопарке Москвы

В России могут ввести месячный лимит на внесение наличных через банкоматы

"Деньги 24": "Семейную ипотеку" будут оформлять только на одного из супругов с 1 февраля

"Деньги 24": Центробанк РФ сможет ограничивать срок действия платежных карт

"Деньги 24": россияне купили 50 тонн золота в 2025 году

"Деньги 24": стоимость нефти Brent превысила 70 долларов

В России хотят ограничить сумму наличных, которые можно внести на свой счет через банкомат. В Минфине предлагают установить порог в миллион рублей.

По утверждению авторов инициативы, сейчас в законе не прописаны лимиты на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы и другие устройства. Поэтому в безналичный оборот могут поступать деньги, полученные с нарушением закона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

