В России может появиться лимит на внесение наличных на счет через банкоматы

В России хотят ограничить сумму наличных, которые можно внести на свой счет через банкомат. В Минфине предлагают установить порог в миллион рублей.

По утверждению авторов инициативы, сейчас в законе не прописаны лимиты на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы и другие устройства. Поэтому в безналичный оборот могут поступать деньги, полученные с нарушением закона.

