01 августа, 07:45Экономика
Центробанк установит срок обслуживания карт Visa и Mastercard в России
Центробанк установит срок обслуживания карт Visa и Mastercard в России. Клиентов будут предупреждать о необходимости замены заблаговременно.
Срок годности карт международных систем Visa и Mastercard, которые ушли с российского рынка, продлили для удобства пользователей. Однако, по данным Центробанка, доля таких карт уменьшается, и многие клиенты уже заменили их на отечественные аналоги.
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