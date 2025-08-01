Центробанк установит срок обслуживания карт Visa и Mastercard в России. Клиентов будут предупреждать о необходимости замены заблаговременно.

Срок годности карт международных систем Visa и Mastercard, которые ушли с российского рынка, продлили для удобства пользователей. Однако, по данным Центробанка, доля таких карт уменьшается, и многие клиенты уже заменили их на отечественные аналоги.

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