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01 августа, 07:45

Экономика

Центробанк установит срок обслуживания карт Visa и Mastercard в России

Центробанк установит срок обслуживания карт Visa и Mastercard в России

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Центробанк предложил запретить россиянам использование просроченных банковских карт

Центробанк установит срок обслуживания карт Visa и Mastercard в России. Клиентов будут предупреждать о необходимости замены заблаговременно.

Срок годности карт международных систем Visa и Mastercard, которые ушли с российского рынка, продлили для удобства пользователей. Однако, по данным Центробанка, доля таких карт уменьшается, и многие клиенты уже заменили их на отечественные аналоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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