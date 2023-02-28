Подрыв "Северных потоков" привел к экологической катастрофе – СМИ

Датские СМИ заявили об экологической катастрофе на Балтике в результате подрыва "Северных потоков". Ученые из Дании, Германии и Польши опубликовали отчет о том, что струя газа в течение нескольких недель поднимала со дна ил и песок, в которых десятилетиями накапливались тяжелые металлы и органические загрязнители. По данным ученых, потревожены около 250 тысяч тонн морского грунта.

Кроме того, одна из датских газет сообщила, что недалеко располагалось и захоронение химических отходов, а сам взрыв убил популяцию морских свиней в радиусе четырех километров. Морские биологи уже заявили, что в полной мере оценить последствия можно только спустя время.

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