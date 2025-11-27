Форма поиска по сайту

27 ноября, 19:30

Экология

Церемония награждения Экологической премии Москвы прошла 27 ноября

Церемония награждения Экологической премии Москвы прошла 27 ноября

Церемония награждения Экологической премии Москвы прошла 27 ноября. Награду вручали за признание профессиональных достижений и реальный вклад в решение экологических вызовов столицы.

Принять участие в конкурсе могли все желающие старше 18 лет – индивидуально, либо в составе команды от 2 до 5 человек. Заявки принимали по 5 номинациям. Среди них – экологическая грамотность, волонтерство, просвещение, цифровизация экологических решений, а также зеленые и природоподобные решения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

