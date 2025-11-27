Церемония награждения Экологической премии Москвы прошла 27 ноября. Награду вручали за признание профессиональных достижений и реальный вклад в решение экологических вызовов столицы.

Принять участие в конкурсе могли все желающие старше 18 лет – индивидуально, либо в составе команды от 2 до 5 человек. Заявки принимали по 5 номинациям. Среди них – экологическая грамотность, волонтерство, просвещение, цифровизация экологических решений, а также зеленые и природоподобные решения.

