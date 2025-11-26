Форма поиска по сайту

26 ноября, 21:30

Экология

"Московский патруль": сброс 1,6 тыс кубометров отходов предотвратили в столице

Некоторые перевозчики выбрасывают мусор не на специализированном полигоне, а в лесу, нанося таким образом ущерб окружающей среде. С начала года департамент природопользования Москвы в рамках рейдов предотвратил несанкционированный сброс более 1,6 тысячи кубометров отходов.

В столице также введена система АИС ОССиГ, которая следит за перемещением строительных отходов. Каждый большегруз, занимающийся перевозкой мусора, должен быть зарегистрирован в этом реестре.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
экология

