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Экология

Ученые заявили, что Нью-Йорк продолжит уходить под воду из-за небоскребов

Ученые заявили, что Нью-Йорк продолжит уходить под воду из-за небоскребов

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Мир без Нью-Йорка и перенос российской столицы в Сибирь – таким видят будущее климатологи, если глобальное потепление не остановить. Согласно исследованиям американских ученых, ежегодно Нью-Йорк оседает на несколько миллиметров. По словам ученых, здания города проваливаются из-за почвы, ведь их строили на глине и песке.

Кроме того, глобальное потепление может отразится на России. Изменения мирового климата, по словам экспертов, может сместить столицу РФ в Сибирь.

Насколько велика угроза? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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