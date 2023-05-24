Ученые заявили, что Нью-Йорк продолжит уходить под воду из-за небоскребов

Мир без Нью-Йорка и перенос российской столицы в Сибирь – таким видят будущее климатологи, если глобальное потепление не остановить. Согласно исследованиям американских ученых, ежегодно Нью-Йорк оседает на несколько миллиметров. По словам ученых, здания города проваливаются из-за почвы, ведь их строили на глине и песке.

Кроме того, глобальное потепление может отразится на России. Изменения мирового климата, по словам экспертов, может сместить столицу РФ в Сибирь.

Насколько велика угроза? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.