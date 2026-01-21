Форма поиска по сайту

21 января, 13:30

Экология

В Москве взяли пробы воды около набережной Новикова Прибоя, где нашли загрязнения

Специалисты Мосводостока взяли пробы воды в районе набережной Новикова Прибоя, где обнаружили загрязнения. В службу обратились москвичи.

Неизвестная взвесь образовалась на поверхности воды. Фото и видео опубликовали многие телеграм-каналы.

На вид это природный осадок, сообщили экологи, которые выезжали на место. Точно станет известно после анализа в лаборатории. Вреда для флоры и фауны специалисты не зафиксировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

