В Москве взяли пробы воды около набережной Новикова Прибоя, где нашли загрязнения

Специалисты Мосводостока взяли пробы воды в районе набережной Новикова Прибоя, где обнаружили загрязнения. В службу обратились москвичи.

Неизвестная взвесь образовалась на поверхности воды. Фото и видео опубликовали многие телеграм-каналы.

На вид это природный осадок, сообщили экологи, которые выезжали на место. Точно станет известно после анализа в лаборатории. Вреда для флоры и фауны специалисты не зафиксировали.

