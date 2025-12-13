13 декабря, 10:00Шоу-бизнес
В доме певицы Алсу появилась елка с игрушками Хагги Вагги
В доме певицы Алсу появилась необычно наряженная новогодняя елка. Над декором поработал ее девятилетний сын.
Мальчик не захотел традиционные праздничные игрушки, а подошел к этой задаче творчески. Он решил украсить хвойное дерево мягкими игрушками Хагги Вагги. Результат трудов сына Алсу записала на видео.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- И вот она нарядная: как выбрать искусственную елку на Новый год
- Нарядный праздник: какие украшения стоит купить для встречи года Огненной Лошади