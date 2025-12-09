Подруга модели Тартановой рассказала о жестком контроле со стороны ее поклонника

Модель Анжелика Тартанова попала в реанимацию одной из столичных больниц с серьезными травмами, сообщили СМИ. Ранее родственники не могли найти девушку на протяжении почти двух недель. По одной из версий, ее мог избить бывший возлюбленный. Все последние подробности истории – в материале Москвы 24.

Били при свидетелях?

О пропаже 33-летней модели Анжелики Тартановой в Москве стало известно 9 декабря. По данным СМИ, она перебралась в столицу несколько лет назад после развода в надежде построить карьеру и активно посещала кастинги. На родине у нее остались родители и 16-летний сын, проживающий с отцом.

Родственница девушки рассказала "Московскому комсомольцу", что Анжелика перестала отвечать на сообщения 28 ноября, а спустя два дня у нее выключился телефон.





родственница потерпевшей 8 декабря мы попросили сходить ее знакомого в апартаменты Анжелики – она занимала небольшую квартирку площадью 20 квадратных метров в "Москва-Сити". Ключи лежали в почтовом ящике. В жилище не было бардака, следов крови. Все ее паспорта, в том числе и загранпаспорт, были на месте. Так же как и выключенные телефоны. Еда в пакете, которую она заказала и не успела съесть, успела испортиться.

Впоследствии Тартанову обнаружили в реанимации одной из столичных больниц. Сестра девушки утверждает, что у родственницы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и отек головного мозга. Чтобы удалить гематому, врачам даже пришлось проводить трепанацию черепа.

Сама модель призналась, что практически ничего не помнит о произошедшем. По словам пострадавшей, ее избили в некой квартире, где в этот момент находились парень и девушка. С журналистами она разговаривала путанно и с большим трудом.

Жила с тираном?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/model_moskva_m; телеграм-канал "112"

По данным телеграм-канала Mash, Анжелику Тартанову избили 23 ноября, после чего она сама вызвала скорую. Врачам она якобы заявила, что это сделал ее знакомый в квартире на Университетском проспекте.

Ряд СМИ утверждают, что за несколько дней до пропажи модель поругалась со своим возлюбленным по имени Дмитрий. По словам родственницы Анжелики, у него строительный бизнес, а сам он "человек влиятельный, при деньгах". Журналисты утверждают, что пара начала встречаться около полугода назад, однако девушка ни разу не показывала его фотографий родным.

В Сети появились скриншоты переписки Анжелики, в которых она высоко ценит щедрость поклонника. По словам девушки, ее мужчина "неплохо помогает на хотелки" вроде занятий в тренажерном зале и одежды.





Анжелика Тартанова модель Я его, наверное, всю жизнь искала. Не сглазить бы. На самом деле, я думала, таких уже не существует. Как-то все сама всегда.

Однако подруга пострадавшей рассказала, что возлюбленный Тартановой установил для девушки жесткие ограничения, сообщает "Газета.ру".

"Нам пока самим интересны ответы на вопросы. Как только Анжелика сможет говорить, тогда и будут ответы. Про молодого человека только слышала. Знаю, что запрещал ей все подряд. Общаться даже с родственниками. И купил ей телефон с новой сим-картой. Сколько были вместе, я не знаю. Да, общения (у нас с ней) стало меньше", – рассказала подруга.

Сам Дмитрий в беседе с Mash заявил, что видел девушку "неделю назад", при этом отказался раскрывать подробности их взаимоотношений.

