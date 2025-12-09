Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 19:46

Происшествия
Главная / Истории /

Подруга модели Тартановой рассказала о жестком контроле со стороны ее поклонника

Избил бойфренд? Почему модель Тартанова оказалась в больнице с серьезными травмами

Модель Анжелика Тартанова попала в реанимацию одной из столичных больниц с серьезными травмами, сообщили СМИ. Ранее родственники не могли найти девушку на протяжении почти двух недель. По одной из версий, ее мог избить бывший возлюбленный. Все последние подробности истории – в материале Москвы 24.

Били при свидетелях?

Фото: телеграм-канал "112"

О пропаже 33-летней модели Анжелики Тартановой в Москве стало известно 9 декабря. По данным СМИ, она перебралась в столицу несколько лет назад после развода в надежде построить карьеру и активно посещала кастинги. На родине у нее остались родители и 16-летний сын, проживающий с отцом.

Родственница девушки рассказала "Московскому комсомольцу", что Анжелика перестала отвечать на сообщения 28 ноября, а спустя два дня у нее выключился телефон.

8 декабря мы попросили сходить ее знакомого в апартаменты Анжелики – она занимала небольшую квартирку площадью 20 квадратных метров в "Москва-Сити". Ключи лежали в почтовом ящике. В жилище не было бардака, следов крови. Все ее паспорта, в том числе и загранпаспорт, были на месте. Так же как и выключенные телефоны. Еда в пакете, которую она заказала и не успела съесть, успела испортиться.
родственница потерпевшей

Впоследствии Тартанову обнаружили в реанимации одной из столичных больниц. Сестра девушки утверждает, что у родственницы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и отек головного мозга. Чтобы удалить гематому, врачам даже пришлось проводить трепанацию черепа.

Сама модель призналась, что практически ничего не помнит о произошедшем. По словам пострадавшей, ее избили в некой квартире, где в этот момент находились парень и девушка. С журналистами она разговаривала путанно и с большим трудом.

Жила с тираном?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/model_moskva_m; телеграм-канал "112"

По данным телеграм-канала Mash, Анжелику Тартанову избили 23 ноября, после чего она сама вызвала скорую. Врачам она якобы заявила, что это сделал ее знакомый в квартире на Университетском проспекте.

Ряд СМИ утверждают, что за несколько дней до пропажи модель поругалась со своим возлюбленным по имени Дмитрий. По словам родственницы Анжелики, у него строительный бизнес, а сам он "человек влиятельный, при деньгах". Журналисты утверждают, что пара начала встречаться около полугода назад, однако девушка ни разу не показывала его фотографий родным.

В Сети появились скриншоты переписки Анжелики, в которых она высоко ценит щедрость поклонника. По словам девушки, ее мужчина "неплохо помогает на хотелки" вроде занятий в тренажерном зале и одежды.

Я его, наверное, всю жизнь искала. Не сглазить бы. На самом деле, я думала, таких уже не существует. Как-то все сама всегда.
Анжелика Тартанова
модель

Однако подруга пострадавшей рассказала, что возлюбленный Тартановой установил для девушки жесткие ограничения, сообщает "Газета.ру".

"Нам пока самим интересны ответы на вопросы. Как только Анжелика сможет говорить, тогда и будут ответы. Про молодого человека только слышала. Знаю, что запрещал ей все подряд. Общаться даже с родственниками. И купил ей телефон с новой сим-картой. Сколько были вместе, я не знаю. Да, общения (у нас с ней) стало меньше", – рассказала подруга.

Сам Дмитрий в беседе с Mash заявил, что видел девушку "неделю назад", при этом отказался раскрывать подробности их взаимоотношений.

Читайте также


Зудакова Татьяна

происшествияистории

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика