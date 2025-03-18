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18 марта, 07:30

Экология

Новости регионов: испытания технологии очистки песка от мазута завершают на пляжах Анапы

Новости регионов: испытания технологии очистки песка от мазута завершают на пляжах Анапы

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На пляжах Анапы завершают испытания новой технологии очистки песка от мазута. Система мокрого просеивания позволяет уменьшить остаточное содержание нефтепродуктов в песке в 10 раз. Это не окончательный норматив, аппарат дорабатывается. Специалисты совместили две технологии. Сначала песок проходит через сухие фильтры. На втором этапе подключается установка для мокрого просеивания. Сейчас подбирают подходящее средство для дополнительной очистки, чтобы окончательный результат соответствовал требованиям Роспотребнадзора.

Сочинским спасателям пришлось эвакуировать из ущелья туристку. Она хотела сделать селфи у водопада, но поскользнулась на мокрых камнях и едва не упала в воду. Девушке удалось добраться до небольшого выступа на противоположном берегу реки, где она вызвала спасателей. С помощью альпинистского снаряжения спасатели вытащили туристку на безопасный берег, после чего отвезли в город.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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