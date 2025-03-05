Экологическая обстановка в Капотне улучшилась благодаря новым технологиям

В природном парке Капотни насчитывается более 160 видов птиц, а также встречаются редкие краснокнижные животные и растения. Экологическая обстановка в районе значительно улучшилась за счет внедрения современных технологий и природоохранных инициатив.

Московский нефтеперерабатывающий завод активно участвует в улучшении экологии района. С 2011 года на предприятии проводится комплексная модернизация, включающая обновление оборудования, внедрение экологических технологий и переход на замкнутый цикл водопотребления. Благодаря этим мерам воздействие на окружающую среду сократилось в четыре раза.

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