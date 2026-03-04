Форма поиска по сайту

04 марта, 22:30

Экология

Московская прокуратура организовала проверку из-за загрязнения реки Сетунь

Московская прокуратура организовала проверку из-за загрязнения реки Сетунь

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Сетунь в районе улицы Веренской. Тревогу забили местные жители, которые считают, что в акваторию сливают химические отходы.

Специалисты очистили речку и поставили боновые заграждения. Также были отобраны пробы воды для исследований. По результатам проверки будут приняты меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экологиягородвидеоДарья Крамарова

