Московская прокуратура организовала проверку из-за загрязнения реки Сетунь

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Сетунь в районе улицы Веренской. Тревогу забили местные жители, которые считают, что в акваторию сливают химические отходы.

Специалисты очистили речку и поставили боновые заграждения. Также были отобраны пробы воды для исследований. По результатам проверки будут приняты меры.

