Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 27 июня

Москвичам рассказали, как провести свободное время в четверг, 27 июня. В программу мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и концерт. Так, на ВДНХ можно посетить новую экспозицию "Мир электричества" или выставку-фестиваль "Мое детство пахнет цветущей яблоней, но я этого совсем не помню".

Также в кинотеатрах состоится премьера вестерна "Горизонты: Часть 1" с Кевином Костнером и Сиенной Миллер, а в Зеленом театре ВДНХ пройдет концерт "Вивальди. Времена года в рок-обработке". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.