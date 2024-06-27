Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 08:00

Культура

Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 27 июня

Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 27 июня

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Москвичам рассказали, как провести свободное время в четверг, 27 июня. В программу мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и концерт. Так, на ВДНХ можно посетить новую экспозицию "Мир электричества" или выставку-фестиваль "Мое детство пахнет цветущей яблоней, но я этого совсем не помню".

Также в кинотеатрах состоится премьера вестерна "Горизонты: Часть 1" с Кевином Костнером и Сиенной Миллер, а в Зеленом театре ВДНХ пройдет концерт "Вивальди. Времена года в рок-обработке". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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