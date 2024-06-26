Выставка "От мала до велика" открылась в Третьяковской галерее 20 июня

Третьяковская галерея приглашает посетить выставку необычных по своим размерам произведений графики "От мала до велика. Рисунки экстраординарных размеров из фондов графики XVIII – начала XX века". В экспозиции представлены гигантские картины и крошечные миниатюры.

Всего на выставке представлена 481 работа, в том числе графическая реплика полотна Поленова "Христос и грешница", рисунок Шишкина "На ручье", большие угольные портреты Серова, картины Репина, монументальные работы Щусева, а также графика и плакаты Бакста.

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