"Сити": спектакль "Маленькие трагедии" пройдет в Москве 29 июня

В июне в Малом Театре состоялась премьера спектакля "Маленькие трагедии", приуроченная к 225-летию А. С. Пушкина. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России Алексей Дубровский. Увидеть его работу и игру артистов еще можно будет 29 июня, 8 и 29 сентября.

В основу спектакля легли три из четырех пьес Пушкина, написанных в, так называемый, Болдинский период: "Скупой рыцарь", "Каменный гость" и "Моцарт и Сальери". Подробнее – в программе "Сити".