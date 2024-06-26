Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 13:45

Культура

"Сити": спектакль "Маленькие трагедии" пройдет в Москве 29 июня

"Сити": спектакль "Маленькие трагедии" пройдет в Москве 29 июня

Новости часа: в Москве началось строительство новой картинной галереи

Собянин рассказал, как будет выглядеть здание галереи Василия Нестеренко

Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал о поколениях актеров

Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал о результатах своей работы

"Интервью": Сергей Мазаев – об отличиях культуры и искусства

Новости часа: стартовало строительство путепровода между районами Бибирево и Алтуфьево

Вручение премии "Золотая маска" прошло в театре имени Вахтангова

Подростковая выставка-фестиваль открылась на ВДНХ

"Сити": картины ван Гога, привезенные русскими коллекционерами в Москву

В июне в Малом Театре состоялась премьера спектакля "Маленькие трагедии", приуроченная к 225-летию А. С. Пушкина. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России Алексей Дубровский. Увидеть его работу и игру артистов еще можно будет 29 июня, 8 и 29 сентября.

В основу спектакля легли три из четырех пьес Пушкина, написанных в, так называемый, Болдинский период: "Скупой рыцарь", "Каменный гость" и "Моцарт и Сальери". Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоИван ЕвдокимовДавид Виннер
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика