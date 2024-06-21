Около 100 часов активностей подготовлено на фестивале "Мороженое и сладости"

Фото: "Московские сезоны"

Около 100 часов мастер-классов, кулинарных и спортивных занятий, а также других активностей подготовили для гостей фестиваля "Мороженое и сладости", который проходит на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве".

Так, на пленэре на Тверском бульваре в арт-студии фестиваля в пятницу, 21 июня, с 12:00 до 15:00 гостей научат технологии изготовления яркого эскимо и поделятся с ними новыми интересными и полезными рецептами этого лакомства.

Там же в субботу, 22 июня, в 12:00 посетителей пригласили на мастер-класс по рисованию натюрмортов, а в 15:00 пройдет кулинарное занятие по смешиванию ягодных коктейлей.

В рамках творческих встреч 22 и 23 июня состоится подготовка к "самер-пати". Сначала участники придумают номер для выступления и создадут авторскую брошь, потом составят подходящее меню и смастерят украшения. В конце – напишут персонализированный сценарий.

21 июня в 14:00 состоится мастер-класс по главным движениям хип-хопа, 22-го числа в 17:00 – по сальсе, а 23 июня в 16:00 пройдет урок бачаты.

Кроме того, на кулинарных мастер-классах горожанам расскажут, что подавать к летнему столу. Например, 21 июня с 16:00, 22 и 23 июня с 14:00 гостей площадки научат готовить клубничное, абрикосовое и черешневое варенье.

Также в эти дни на фестивале заработает "Мастерская дизайна". 21 июня с 15:00 и в выходные с 12:00 гости смогут узнать, как украшать стразами прозрачную подставку для мороженого, расписать в правильных тонах баночку для варенья Незнайки и создать дизайн в стиле Третьей планеты для Алисы Селезневой.

Между тем юным москвичам, которые придут на фестиваль "Мороженое и сладости", предложат сыграть в игру "Собери свое мороженое". Также маленькие гости получат возможность придумать рецепт варенья, которое еще никем никогда не было приготовлено.

В свою очередь, взрослые гости смогут отдохнуть в стильной лаундж-зоне под сеты популярных диджеев, поиграть в настольные игры и сделать эффектные фотографии в фотозоне.