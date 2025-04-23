Западные бренды одежды могут вновь открыть магазины в России

В Россию собираются вернуться зарубежные бренды. Свои магазины вновь планируют открыть Zara, Bershka и Stradivarius и другие.

Возврат лояльности российских покупателей займет не один год, а, возможно, 10 лет и более. Такое предположение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

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