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23 апреля, 11:30

Экономика

Западные бренды одежды могут вновь открыть магазины в России

Западные бренды одежды могут вновь открыть магазины в России

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В Россию собираются вернуться зарубежные бренды. Свои магазины вновь планируют открыть Zara, Bershka и Stradivarius и другие.

Возврат лояльности российских покупателей займет не один год, а, возможно, 10 лет и более. Такое предположение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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