23 апреля, 11:30Экономика
Западные бренды одежды могут вновь открыть магазины в России
В Россию собираются вернуться зарубежные бренды. Свои магазины вновь планируют открыть Zara, Bershka и Stradivarius и другие.
Возврат лояльности российских покупателей займет не один год, а, возможно, 10 лет и более. Такое предположение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
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