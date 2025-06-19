"Авито Спецтехника" и "Лемана ПРО" объявили о начале сотрудничества на полях ПМЭФ

Московские компании в рамках Петербургского международного экономического форума заключили первые соглашения. Они помогут сделать рынок прозрачнее, а также помочь малому бизнесу в строительстве.

Например, на форуме "Авито Спецтехника" и компания "Лемана ПРО" объявили о запуске сотрудничества. Основная цель – повышение доступности и удобства аренды строительной спецтехники для клиентов ретейлера.

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