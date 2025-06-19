Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 21:15

Экономика

"Авито Спецтехника" и "Лемана ПРО" объявили о начале сотрудничества на полях ПМЭФ

"Авито Спецтехника" и "Лемана ПРО" объявили о начале сотрудничества на полях ПМЭФ

Более 700 брендов представлено на "Зеленом маркете" в Москве

Эксперты рассказали, что треть люксовых бутиков в центре Москвы остается пустой

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

В Москве открылись 12 павильонов проекта "Сделано в Москве"

"Мой район. Новости": 700 столичных брендов представили продукцию на "Зеленом маркете"

Столичный производитель упаковочной продукции получил статус промкомплекса

"Торги Москвы": как открыть бизнес по франшизе

Халяльные продукты стали популярными среди разных религиозных групп

Эксперт рассказал, какие расходы планируют сократить российские компании

Московские компании в рамках Петербургского международного экономического форума заключили первые соглашения. Они помогут сделать рынок прозрачнее, а также помочь малому бизнесу в строительстве.

Например, на форуме "Авито Спецтехника" и компания "Лемана ПРО" объявили о запуске сотрудничества. Основная цель – повышение доступности и удобства аренды строительной спецтехники для клиентов ретейлера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика