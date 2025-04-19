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Новости

19 апреля, 10:30

Технологии

Искусственный интеллект поможет бизнесу зарабатывать быстрее и больше

Искусственный интеллект поможет бизнесу зарабатывать быстрее и больше

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В Москве обсудили, как искусственный интеллект меняет работу компаний. На международной конференции Data Fusion рассказали, что новые технологии помогают бизнесу оптимизировать процессы, повышать выручку и сокращать издержки.

По словам экспертов, российский рынок ИИ растет в два с лишним раза быстрее, чем мировой. В 2025 году его объем может достигнуть 800 миллиардов рублей. Особенно активно развиваются генеративные модели, предиктивная аналитика и AI-инструменты для обучения и найма сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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