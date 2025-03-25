Собянин: реконструкция трех корпусов МКНЦ им Логинова завершится в 2026 году

Три старых корпуса больницы имени Логинова ждет серьезный ремонт. Клинический научный центр на шоссе Энтузиастов приведут в соответствие с новым московским стандартом оказания медпомощи. Там сделают перепланировку и установят новое оборудование, а завершить работы планируют в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Главная цель масштабной реконструкции – создать современные условия для диагностики, лечения и восстановления пациентов. Например, обновленные корпуса объединят крытыми переходами с главным лечебным комплексом.

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