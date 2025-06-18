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18 июня, 14:30

Экономика

Более 700 брендов представлено на "Зеленом маркете" в Москве

Более 700 брендов представлено на "Зеленом маркете" в Москве

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На площадках "Зеленого маркета" представлено более 700 столичных брендов – участников проекта "Сделано в Москве". Гости найдут косметику, одежду, декор для дома и товары для животных.

Флагманская площадка маркета расположена на Болотной площади в рамках проекта "Лето в Москве". Помимо покупок, москвичи и туристы могут посетить мастер-классы для всей семьи – по вышиванию, рисованию и плетению браслетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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