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Экономика

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries

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Владельцы пунктов выдачи Wildberries рассказали о временном закрытии своих точек

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries, чтобы обсудить ситуацию со штрафами и забастовкой сотрудников пунктов выдачи заказов. В свою очередь компания начала возвращать владельцам пунктов выдачи деньги, списанные за подмены товаров.

Владельцы точек Wildberries рассказали, что из-за участия в забастовке их отключили от системы, поэтому они не могут работать дальше. Что будет с пунктами выдачи, которые уже закрылись? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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