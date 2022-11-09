Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Общество

"Яндекс Маркет" продолжил продавать товары Decathlon

"Яндекс Маркет" продолжил продавать товары Decathlon

Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в России

Пять иностранных косметических брендов возобновят поставки в РФ

Компания FES Retail планирует закрыть около 50 магазинов в РФ

"Детский мир" может стать частной компанией – СМИ

Магазин Nike сменил название и открылся в ТЦ в Котельниках

Nike открылся в ТЦ в Котельниках

Магазин Nike открылся в Москве под названием NSP

Магазины Marks & Spencer будут закрыты в РФ до Нового года

Количество отечественных магазинов в ТЦ увеличилось на 30% в 2022 году – аналитики

Российские маркетплейсы распродают позиции ушедших брендов. Среди них – французская сеть спортивных и туристических товаров Decathlon. Свои магазины в России она закрыла еще летом.

При этом найти многое из ее ассортимента можно на "Яндекс Маркете". Что вообще происходит с продажей санкционных товаров в российских магазинах: это законно? Будут ли новые поставки после того, как закончатся запасы?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесмагазиныобществовидеоИван КнязевПолина Леонова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика