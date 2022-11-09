12:00Общество
"Яндекс Маркет" продолжил продавать товары Decathlon
Российские маркетплейсы распродают позиции ушедших брендов. Среди них – французская сеть спортивных и туристических товаров Decathlon. Свои магазины в России она закрыла еще летом.
При этом найти многое из ее ассортимента можно на "Яндекс Маркете". Что вообще происходит с продажей санкционных товаров в российских магазинах: это законно? Будут ли новые поставки после того, как закончатся запасы?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.