"Яндекс Маркет" продолжил продавать товары Decathlon

Российские маркетплейсы распродают позиции ушедших брендов. Среди них – французская сеть спортивных и туристических товаров Decathlon. Свои магазины в России она закрыла еще летом.

При этом найти многое из ее ассортимента можно на "Яндекс Маркете". Что вообще происходит с продажей санкционных товаров в российских магазинах: это законно? Будут ли новые поставки после того, как закончатся запасы?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.