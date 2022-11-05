У нового магазине Nike в "Белой Даче" сформировалась огромная очередь

Возле нового магазине Nike в Outlet Village "Белая Дача" собралась огромная очередь – люди были готовы стоять несколько часов при минусовой температуре. На кадрах, которые выложили в сеть, видно, что покупателей пускают по одному и процесс идет не быстро.

Магазин открылся под новым названием – NSP. Имя сменили, после того как американский бренд в России приобрела компания Sport Point. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.