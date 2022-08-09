В России подали в суд на Nike – СМИ

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Общественная организация Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предъявила американской компании Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ в ее распоряжении.

В Черемушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдет первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike.

По словам истца Олега Павлова, главы ОПИ, как импортер и продавец, ООО Найк и ООО Найк Ритэйл несут установленные законом "О защите прав потребителей" юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым - этой же марки, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму.

В своих требованиях истец в итоге просит признать противоправными действия указанных юрлиц, а также понудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств.

Ранее Nike сообщила о решении полностью покинуть рынок РФ. В компании отметили, что магазины, которые ранее были временно закрыты, работу больше не возобновят.

О грядущем закрытии магазинов президент IRG Тихон Смыков заявлял еще в мае. Уход компании он объяснил тем, что в обозримом будущем Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию и по мере исчерпания запасов будет вынуждена закрыть магазины.

В свою очередь, PR-директор IRG Людмила Семушина отмечала, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Директор ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько заявила, что, по ее мнению, непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.

В марте Nike заявила, что не может гарантировать доставку товаров покупателям из России.

