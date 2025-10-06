Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 22:45

Экономика

Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

Трафик московских магазинов одежды в ТЦ сократился на 9% в 2025 году

Магазины одежды в России стали массово закрываться в ТЦ

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

"Сделано в Москве": VOC

"Торги Москвы": крупные помещения для бизнеса

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Компания X5 продемонстрировала безопасность готовой продукции

"Сделано в Москве": Riche

Бренды одежды закрывают свои магазины в Москве и переходят на онлайн формат. По словам экспертов отрасли, маркетплейсы становятся более привлекательными для покупателей.

Согласно статистике, москвичи стали реже совершать спонтанные покупки в торговых центрах, особенно в магазинах одежды и обуви среднего ценового сегмента. За первые 6 месяцев 2025 года трафик в столичных бутиках, расположенных в ТЦ, сократился на 9%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикагородвидеоЕкатерина ЕфимцеваМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика