06 октября, 22:45Экономика
Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат
Бренды одежды закрывают свои магазины в Москве и переходят на онлайн формат. По словам экспертов отрасли, маркетплейсы становятся более привлекательными для покупателей.
Согласно статистике, москвичи стали реже совершать спонтанные покупки в торговых центрах, особенно в магазинах одежды и обуви среднего ценового сегмента. За первые 6 месяцев 2025 года трафик в столичных бутиках, расположенных в ТЦ, сократился на 9%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.