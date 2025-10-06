Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

Бренды одежды закрывают свои магазины в Москве и переходят на онлайн формат. По словам экспертов отрасли, маркетплейсы становятся более привлекательными для покупателей.

Согласно статистике, москвичи стали реже совершать спонтанные покупки в торговых центрах, особенно в магазинах одежды и обуви среднего ценового сегмента. За первые 6 месяцев 2025 года трафик в столичных бутиках, расположенных в ТЦ, сократился на 9%.

