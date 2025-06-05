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Новости

05 июня, 07:00

Экономика

В Москве открылся первый городской бьюти-коворкинг

В Москве открылся первый городской бьюти-коворкинг

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В столице заработал первый городской бьюти-коворкинг. Это пространство нового формата, где специалисты индустрии красоты – от стилистов до косметологов – могут арендовать оборудованное рабочее место и развивать свое дело.

Коворкинг открылся в рамках городской программы поддержки предпринимателей. До конца года бронирование рабочих зон бесплатное. Внутри более 50 зон для работы, кабинеты, обучающий зал и магазин профессиональной косметики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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