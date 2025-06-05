В Москве открылся первый городской бьюти-коворкинг

В столице заработал первый городской бьюти-коворкинг. Это пространство нового формата, где специалисты индустрии красоты – от стилистов до косметологов – могут арендовать оборудованное рабочее место и развивать свое дело.

Коворкинг открылся в рамках городской программы поддержки предпринимателей. До конца года бронирование рабочих зон бесплатное. Внутри более 50 зон для работы, кабинеты, обучающий зал и магазин профессиональной косметики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.